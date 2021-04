Oota, kuni leiad õige inimese, ära rahuldu keskpärasega

Mõned inimesed kardavad nii väga üksikuks jääda, et peale suhte lõppemist on nad nõus peaaegu ükskõik kellega kokku minema. See on viga. Naudi üksinda olemist ja õpi iseennast armastama, muidu ei saa uuest suhtest mitte midagi head tulla. Ära karda üksinda olemist! Meeleheitel olemine küll kellegi jaoks atraktiivne ei ole…