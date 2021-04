"Minu mees laikis sotsiaalmeedias suurte rindadega mimmusid. Nüüd ootab meid ees lahutus..."

"Mu mees tegi ka, avastasin ootamatult, see tegi mulle ja teeb siiamaani väga haiget. Sellest koorus veel palju asju, et ta pole üleüldiselt suhtega rahul ja muu häma, lõpuks ka pettis sellisega, keda seal netis fännas. Nüüd oleme me lahutuse teed minemas. Ja mina olin siis korralik emme, lapsega kõik see aeg. Ju ma polnud piisavalt mimmi ja ei demonstreerinud ennast netis."

"Jah, ka minul on sama kogemus. Avastasin ka juhuslikult massilise võõraste naiste laikimise, kommenteerimise, sõbralisti lisamise ja pideva suhtluse eksiga. Hiljem leidsin, et mõnega neist ongi telefoni sõnumitesse üle kolinud, tagantjärele usun, et sai nendega kokku ka. Tõenäoliselt jäigi palju asju mulle teadmata ja ehk parem ongi. Aga sama muster on see, et enamus olid need suurte tisside ja juuksepikendustega mimmud. Igaljuhul, tark naine ei lase ennast selliste naiste pärast halvemini tunda. Suure tõenäosusega on probleem mehes ja tema enesehinnangus."