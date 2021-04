Kas oled ka üks neist kes kipub negatiivse mõtte positiivsega “üle kirjutama"? Uuri järele, on see halb või hea!

Foto: Shutterstock

“Mõtlemine on tore tegevus, mõtleme oma minevikust ja tulevikust, kuid tegelik elu toimub ikka ainult siin ja praegu. Kui on liiga palju mõtteid, siis uued ideed ei mahu enam, midagi uut ei saa ilmuda. Me usume, et me mõtleme välja, tegelikult vaid meenutame ja sätime mõtteid ringi. Ainult siis, kui oled vaba mõtetest, saad inspiratsiooni, oota seda vaikuses!” annab terapeut ja nõustaja Pille Teearu nõu.