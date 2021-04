Pole mingi uudis, et kõndimine on tervisele kasulik. Regulaarne liikumine vähendab diabeediriski, veresoonkonnahaiguste teket, dementsust ja isegi mõningaid vähitüüpe. See üks igapäevane 10-minutiline jalutuskäik vähendab riski noorelt surra 15% võrra! Kõlab ju hästi? Mis veel parem — kõndimine on tasuta.