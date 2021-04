Oled pidevalt väsinud? Selle taga võib olla tõsisem terviseprobleem

Kui sa ei saa hommikuti voodist püsti, tunned tööl juba lõunapausil väsimust, siis tea, et sa pole selle murega sugugi üksi. Küll võib aga pidev väsimus mõjuda halvasti sinu vaimsele ja füüsilise tervisele ja sinu elukvaliteeti mõjutada. On normaalne, kui tunned terve päeva vältel aeg-ajalt unisust, aga kui väsimus on pidev, võib selle taga peituda mõni terviseprobleem. Väsimust võivad põhjustada probleemid kilmpnäärmega, diabeet, aga ka viirushaigused ja toidutalumatused. Siit leiad veel 10 võimalikku varianti, millest sinu väsimus tingitud võib olla!

1. Läbipõlemine

Kui tunned, et oled kui tühjaks pigistatud sidrun, võib sinu puhul tegu olla läbipõlemisega. Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on ka läbipõlemine meditsiiniline seisund.