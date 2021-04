Enne mõtle, siis ütle! Enimlevinud vead, mida partneriga tülitsedes tehakse

1. Žestide kasutamine

Ka kehakeel võib su kallimat solvata. Kui paned käed või jalad risti, keerad partneri eest pea, teeb see suure tõenäosusega tüli veel hullemaks. Vihahoos võib ette tulla ka näpuga näitamist, kätega vehkimist ja silmade pööritamist ja see võib niigi negatiivsele olukorrale ainult vunki juurde anda.

Selle asemel, et ülal väljatoodut teha, vaata partnerile otsa. Näita, et sa kuulad. Ka käest kinni hoidmine võib aidata pinget alla tõmmata.

2. Mitu teemat korraga

Kuigi tüli hakkas ühe asja pärast, hakkate te vaidlema ka teiste asjade pärast, mis pole esialgse probleemiga üldse seotud. On mõistetav, et soovitakse tuua näiteid varasematest tülidest, kuid see ajab asjad ainult segasemaks.

Keskenduge ühele kindlale teemale ja ärge vaielge asjade pärast, mis pole sellega seotud. Kui su partner hakkab teemast kõrvale kalduma, too ta jälle rajale tagasi.

3. Süüdistamine

On loogiline, et igaüks soovib tülitsedes, et neil oleks õigus. Oma vigade tunnistamine on raske. Süüdistamine aga ei aita asjade lahendamisele absoluutselt kaasa. Võid selle kakluse võita, aga tulemusena võid oma suhtest ilma jääda.

Ürita olla mõistev ja kannatlik. Kui tunned, et sind rünnatakse, jää rahulikuks ja mõtle oma vastus enne läbi, kui selle välja purskad. Ole tagasisidele avatud, vaid nii saate koos areneda.

4. Vaikimine

Oled oma kallima peale pahane ja käitud nii nagu teda poleks olemaski. Võimalik, et soovid konflikti vältida või lihtsalt teda karistada. Misiganes sinu põhjus on, pole see teie suhtele hea.

Kui soovid end tülist välja lülitada, lihtsalt ütle seda. Anna märku, et sul on vaja aega, et rahuneda ja järele mõelda. Võtke probleemidega tegelemiseks aega ja olge ratsionaalsed. Kui tahad teisele poolele märku anda, et oled pettunud või vihane, on kõige lihtsam ikka seda öelda.

5. Sa ei kuula

Karjud üle oma kallima ja isegi ei suvatse tema seisukohti kuulata? See on halb ja see ei too teid teineteisele lähemale.