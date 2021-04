Arvad, et oled enesekindel naine? Las need märgid kinnitavad seda!

Foto: Shuttersock

Kui rääkida naisest, kes meelde jääb, siis nimetatakse alati ühe omadusena ka enesekindlust.

See on see „miski” mis meid eriliseks teeb, annab jõudu ja võimu. Millised on aga märgid sellest, et enesekindlusega on sinul kõik hästi?