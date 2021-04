Need keerulised olukorrad tekivad igas paarisuhtes, aga ei pea ilmtingimata tähendama lahkuminekut

Need hetked, kui sa teda ei usalda

Sellel on väga suur vahe, kui sa kahtled tema sõnades siis, kui ta väidab, et pani juhuslikult ukse võtmega lukku või ei usu sa lihtsalt teda, kui ta katsub sulle selgeks teha, et see tekstisõnum polnud üldsegi sulle mõeldud. Usaldus on väga õrn ja kui usaldust on rikutud, on seda raske tagasi saada. Kui sa otsustad oma kaaslast usaldada, siis teed sa talle sellega suure kingituse.

Hetked, kui sul on temaga igav

See ei tähenda sugugi, nagu ei armastaks sa teda enam. Kui sa arvad, et kõige ilusam paar mitte kunagi igavust ei tunne, siis sa eksid. See on täiesti normaalne, et teil ei olegi alati üksteisele midagi öelda, te ei peagi ju kogu aeg rääkima. Vaikimine on teinekord palju suurema väärtusega. Tähtis on, et sa tunneksid end temaga koos olles hästi.

Need hetked, kui te omavahel ei nõustu

Kas sa tõesti usud, et on selliseid paare, kelle vahel erimeelsusi ja lahkarvamusi üldse ette ei tule? See on ebareaalne. Sa pead sellega arvestama, et teil tuleb veelgi lahkhelisid ette. Ja seda parem, sest kui te oleksite kõiges ühel meelel, hakkaks lihtsalt igav. Aga hea suhtlemine on see, mis aitab sinul selgitada oma vaatenurka ja temal seda mõista.

Need hetked, kui ta sind ei eruta

Ära muretse, seda juhtub kõigiga. Ehkki suhtes on oluline hoida kirge üleval, tuleb kõigil ette nädalaid, kus sa ei soovi oma kaaslasega füüsilises kontaktis olla.

Need hetked, kui sa tunned end üksikuna

Isegi kellegagi koos elades tuleb ette hetki, kui sa tunned end üksikuna. Eriti siis, kui teine inimene sind ei mõista. Õnneks ei kesta see kaua. Ja tähtis on sellest rahulikult rääkida.

Kui sa hakkad kahtlema teie suhtes

Kes ei oleks mõelnud mõnikord sellele, kas ta tegi õigesti, valides just selle inimese. Äkki mõne teisega oleks elu hoopis teistmoodi? Parem? Eriti peale tülitsemist tulevad sellised mõtted pähe. Aga ära muretse, ka kõige õnnelikumad paarid võivad aeg-ajalt kahelda oma valikutes.

Hetked, kui te teete teineteisele meelega haiget