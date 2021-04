Juhtumid elust enesest | 11 kõige meeldejäävamat valet, millega inimesed kokku puutunud on

Asi pole ometi minus

"Kui ma oma esimese abikaasaga abiellusin, planeerisime ka lapsi saada. Seda aga ei juhtunud ja meie arst soovitas minul ja mu mehel end testida lasta, et ehk peitub selle taga mõni meditsiiniline põhjus. Nad ütlesid, et testimist alustatakse tavaliselt mehest. Abikaasale pandi testimisaeg kirja ja selgus, et probleem pole temas. Ta ütles mulle: "Ma teadsin, et asi pole minus, kunagi keskkoolis tegin ühe tüdruku rasedaks." Ma olin šokeeritud ja andsin lahutuse sisse."

Kes-kelle?

"Olin teismeline ja sõime perega õhtust ja keegi helistas mu isale. See oli mu vanaema. Kui isa kõne lõpetas, vaatas ta mu ema ja ütles: "Noh, ema lahutab... jälle." Selgus, et mu vanaema oli abielus olnud seitse korda ja see tekitas palju küsimusi kõikide sugulaste kohta. Lõpuks selgus, et mu isal oli ainult üks bioloogiline vend ja kõik tema 8 teist õde-venda olid erinevate meestega."

Peikale altar

"Kui olin 15-aastane, kutsus mu tollane tüdruksõber mind endale külla. Ta palus mul alla keldrisse minna ja sealt paar jooki tuua. Kui olin keldris, nägin nurgas üht imelikku kappi. Jätsin joogid keldripõrandale ja läksin vaatama, et mis seal kapis sees on. Selgus, et seal oli minust umbes 20 fotot ja need olid teibitud kapiseinte külge. Sulgesin kapi ja läksin üles."

Varikonto

"Kohtusin internetis ühe mehega, kes oli minust võib-olla 11-12 aastat vanem. Tundus, et meil võiks suhe tekkida, aga ma ei suutnud temaga sammu pidada ja mul sai tema liigsest tähelepanust kiiresti küllalt. Ütlesin talle viisakalt, et mul on rohkem ruumi vaja. Ta nõustus ja lubas seda mulle anda. Äkitselt saatis üks võõras neiu mulle sõbrakutse. Kohe, kui selle vastu võtsin, hakkas ta minuga suhtlema nagu mu parim sõber ja küsis igasuguseid isiklikke küsimusi. Ei võtnud kaua aega, kui sain aru, et see neiu kirjutab samu sõnu valesti, mida see meeski."

"Huvitav" kolleeg