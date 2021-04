Millal sa viimati väga head dušiseksi kogesid? See poos on kuum ja märg nii mõneski mõttes

Duši all seksimiseks on palju erinevaid poose, aga on üks, mis sobib hästi neile, kes ei ole duši all vallatlemises veel nii kogenud. See nõuab ainult veidikene tasakaalu ja sein on toetav element, et te kumbki kogemata keset aktsiooni maha ei prantsataks ja endale haiget ei teeks.