Unetus vaevab? Loe, kuidas koduste vahenditega uni tagasi saada ja karme tagajärgi ennetada!

Maailmas kannatab iga-aastaselt unetuse käes üle 60 miljoni inimese. Üles ärgates tuntakse väsimust ja tuju on paha. Insomnia võib kesta paar päeva kuni mõni kuu, aga sellest võib välja kujuneda ka aastatepikkune võitlus.

Unetust võivad põhjustada stress ja ärevus. Öösiti on emotsioonid tugevamad ja elatakse päeva jooksul kogetut läbi. Ka peresuhted või töömured võivad sind öösiti üleval hoida.

Kõige levinumaks unetuse põhjuseks on depressioon. Ka võib magamata öid põhjustada vanus, sest mida vanemaks inimene saab, seda raskemaks muutub magamine. Vahel tuleb seetõttu teha päevaseid uinakuid. Uuringutest on selgunud, et kuskil 50% inimestest, kel vanust üle 60 eluaasta, kogevad insomniat.