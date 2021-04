Vanus pole lihtsalt number: 40. eluaastad toovad silmadele muutuse, millest keegi ei unista

„Eestlastel on üldiselt hea silmanägemine On riike, kus inimesed on noorena 90 protsendi ulatuses lühinägelikud. Hiljem neil küll nägemine pisut paraneb. Paljuski sõltub eestlaste hea nägemine ka sellest, kui kiiresti probleemiga tegeletakse. Kas lastakse probleemil süveneda või mitte,” ütleb Margo. Üks eestlaste põhiprobleeme nägemise osas on aga füsioloogilised muutused pärast 40. eluaastat. „Meie silma füsioloogiline olukord muutub selles vanuses. Silmalääts väsib ära ja on vaja nägemise parandamiseks hakata kasutama lisaläätse. Umbes 47 protsenti selles eas olevatest inimestest arvab, et nägemine võiks olla parem.”

Suurimat kahju silmadele teeb aga päike. „Positiivne on see, et päike annab sooja ja on eluks vajalik energiaallikas meile kõigile, aga ei tasu ära unustada ka selle miinuspooli. Seda, et päike teeb meile ka liiga, on teatud juba väga vanadest aegadest. Juba enne prille kasutasid näiteks eskimod luust tehtud maski või prilli moodi asju, kus oli vaid väga väike pilu sees, et võimalikult vähe valgust jõuaks silmaläätseni,” kommenteerib Margo ning lisab, et osa päikese sagedustest ladestub meile silma ja kahjustab otseselt meie silma eluskude.