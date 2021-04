Avokaado on tervislik ja maitsev, aga kui palju peaks seda korraga sööma?

Nagu iga asjaga, on ka avokaado söömisega see lugu, et liiga palju ei ole kunagi hea. Ehkki avokaado sisaldab häid rasvu, on see vili ka kaloririkas ja kui seda liiga palju süüa, on mõju oodatust vastupidine. Samuti on oluline vaadata, et toidulaud oleks ikkagi mitmekesine, ehk sa võid ju olla suur avokaadofänn, aga kasulik on mõnikord ka muid häid rasvu süüa, näiteks pähkleid ja seemneid.