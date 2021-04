Suhkur versus mesi: milline magustaja on tervisele parem valik?

Mee plussid:

Mesi sisaldab aminohappeid, B-vitamiini ja C-vitamiini, mineraale ja antioksüdante. Antioksüdandid, mis mees leiduvad, sisaldavad flavanoide, mil on põletikuvastane toime. Mees on rohkem fruktoosi kui glükoosi, mis tähendab seda, et väiksem kogus mett rahuldab magusaisu täielikult. Mees sisaldub ka tervendavaid elemente: see aitab rahustada ärritunud kurku ja leevendada köha. Ka võib see ravida kergeid põletushaavu.

Mee miinused:

Mesi on kaloririkas, ühes teelusikas mees on 64 kilokalorit. Mesi ei sobi ka neile, kel on diabeet või mõni südamehaigus. Ka soovitatakse alla 1-aastaste laste vanematel mett vältida, sest see võib põhjustada botulismi.

Suhkru plussid:

Suhkur sisaldab vähem kaloreid kui mesi, ühes teelusikas on umbes 48 kilokalorit. Suhkur on hinnalt odavam kui mesi, see on kergesti kättesaadav, kehtib kauem ja sobib küpsetamiseks paremini.

Suhkru miinused:

Suhkrus pole häid toitaineid. Suhkru liigtarbimine võib viia mitmete terviseprobleemideni, näiteks kaalutõus, probleemid hammastega ja maksahaigusteni.

Mis siis on tervislikum valik?

Kuigi mett peetakse paremaks variandiks, võib mõlema liigtarbimine viia terviseprobleemideni, seega tuleks neid tarbida ikka mõõdukas koguses. Kuigi mees sisalduvad head lisaained, ei saa seda pidada parimaks valikuks.

Nõuanded, kuidas magustajate tarbimist vähendada:

Proovi toidu või tee sisse panna ühe teelusika asemel pool teelusikat. Küpsetistes vähenda samuti magustaja kogust. Proovi magusust lisada teiste maitsetega, näiteks mandlijahuga, vanilliekstraktiga või kaneeliga. Haara puuviljade järele, kui sind vaevab magusaisu. Saad isu rahuldatud tervislikumat viisi!