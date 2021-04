Ära unusta vaimset arengut! Need on kõige olulisemad tunnused, mis viitavad emotsionaalsele intelligentsusele

Siit leiad kuus kõige tähtsamat punkti, mis näitavad, et tegemist on emotsionaalselt intelligentse inimesega:

1. Sisemine enesekindlus

Emotsionaalselt intelligentsed inimesed suudavad suhelda nii, et nad ei kahtle enda öeldus. See tähendab, et nad on väga eneseteadlikud ja usaldavad oma intuitsiooni.

2. Võimekus vooluga kaasa minna

Kui suudad hästi kohaneda erinevate elusituatsioonidega, on see märk sellest, et oled emotsionaalselt intelligentne. Sa ei ärritu, kui miski ei lähe plaanipäraselt ja suudad oma emotsioone kontrollida. Sellisel puhul teadvustad, et oled endast kõik andnud ja sa ei pea iial endas ega teistes pettuma.

3. Selektiivne reageerimine

Järgmine vajalik oskus on reageerida vaid siis, kui selleks on vajadus. On lihtne solvuda ja kaitsepositisioonile asuda, kuid kas see on tegelikult vajalik? Emotsionaalselt intelligentne inimene kontrollib end ja oskab kuulata, seedida ja vajadusel midagi ette võtta. Kui keegi kritiseerib, võtab ta aega, et kuuldut analüüsida, et kas see vastab tõele või mitte. Kui see vastab tõele, saab teha vajalikud muudatused, kui mitte, saab sellest lihtsalt lahti lasta.

4. Ebatervete mõtete äratundmine

Emotsionaalselt intelligentne inimene tunneb ära, kui teeb end maha või paneb end halba olukorda. Sellisel juhul muudab ta midagi otsekohe ja ei lase endal halbade harjumuste küüsi jääda. Tänu sellele on nad õnnelikumad!

5. Suurema pildi nägemine

Emotsionaalselt intelligentsed inimesed kujutlevad otsuste tegemisel ette oma tulevikku, kuidas üks või teine otsus seda mõjutada võiks. Nad kaaluvad plusse ja miinuseid ja teevad analüüsides enda jaoks parima valiku. Nad mõtlevad alati oma järgmise käigu ette ja on oma otsustes väga enesekindlad.

6. Kiire seedimine