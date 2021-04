Kas ka sinul on selline harjumus? Sellest tuleks oma tervise huvides kiiremas korras vabaneda

Kliiniline psühholoog Zachary Sikora jagab paar nõuannet, kuidas lõpetada oma näo pidev katsumine. Ehkki enamus meist teeb seda alateadlikult ehk me ei pane tavaliselt tähelegi, kui puudutame oma laupa, põski või nina või hõõrume end hajameelselt kõrva tagant, on siiski võimalik sellest tüütust harjumusest loobuda.

Sikora sõnul on kõige olulisem olla teadlik iseenda tegevusest. Kui sa suudad alati või peaaegu alati olla hetkes kohal, märkad sa peagi, kui käsi jälle näo juurde liigub. Kui sa oled üks nendest, kes hakkab ennast näppima tavaliselt just stressirohketes olukordades, on mõistlik muretseda endale üks korralik stressipall, mida mudida. Või sättida endale käed istumise alla või sülle ja ristata sõrmed, et sa peaksid tegema lisaliigutuse, kui tahad end jälle näppima hakata ja selle lisaliigutuse ajal saad juba tõenäoliselt aru, kuhu su näpud jälle tüürivad.