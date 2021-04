Hämmingus naine: meie metsik seksielu lõppes järsult ja põhjus selle taga on väga masendav

Foto: Shutterstock

"Olen oma kalli mehega koos olnud kolm aastat. Esimesel suhteaastal ei suutnud me kumbki käsi teineteisest eemal hoida ja meil olid peaaegu iga päev rajud vahekorrad. Aga siis me kolisime kokku ja kõik muutus," alustab oma õnnetut lugu üks 29aastane naine portaalis The Sun.