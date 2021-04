1990ndad on tagasi! See on 2021. aasta kõige populaarsem soeng

2021. aasta vaieldamatult kõige populaarsemaks soengutrendiks on 1990. aastate kergelt laines ja lopsakas föönisoeng, mis on elegantne ja klassikaline ja vägagi glamuurne maailmas, kus viimasel aastal on domineerinud vaid lohakad krunnid ja scrunchie-stiilis juuksekummid.

Pandeemia tõttu pole inimesed juuksuri juurde jõudnud, mis tähendab seda, et juuksed on saanud puhata ja tõenäoliselt on paljudel nende elu pikimad kiharad, mis on just täpselt ideaalne baas föönisoenguks. Föönisoengu jaoks on vaja vaid fööni ja fööniharja ja igaüks saab seda endale kodus ise teha.