Andrus Kivirähk: kunagi oli eestlase kõige suurem unistus vargile minna

Teatavasti on kratt justkui vanadest tööriistadest valmistatud nurisünnitis, kellele puhub hinge sisse vanapagan ise. Kurat ootab krati eest tasuks kolme tilka verd ja hinge, kuid tihtipeale saab kavala eestlase käest ainult sõstratilku. Rahvapärimuses tuntud kratt on eestlase isiklik varas!

Kuidas Andrus Kivirähk "Rehepapini" jõudis ning miks meeldib kirjanikule inspiratsiooni koguda just kohalikest muinasjuttudest ja rahvalugudest? Kas mees on ka ise ebausklik? Kas ta julgeb toas vilistada? Täpsemalt selgub juba saadet kuulates!

Lisaks tehakse juttu ka kirjutamisprotsessist üldisemalt – kuidas Andrus igapäevaselt tööd teeb? Mis on kirjanikuelu plussid ja miinused? Kas kirjutamisega on üleüldse võimalik ära elada – kuidas on seisud rahaga?