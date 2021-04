Ümmargune pole sinu lemmikvorm? Neli suurepärast harjutust, mis vähendavad vööümbermõõtu

Foto: Shutterstock

Tänapäeval kannatab liigse ülekaalu all suur osa ühiskonnast. Ja paljude probleemiks on just kõhu ümbrusele kogunev rasv. Kõhu ümber kogunenud rasv tõstab riski haigestuda diabeeti ja südameveresoonkonna haigustesse. Selleks, et kaotada rasva kõhu piirkonnast, on välja töötatud neli tõhusat harjutust.