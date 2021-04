HOROSKOOP | Keda võib rahuliku südamega kaaslaseks valida ? Need on kõige truumad mehed sodiaagi järgi

Vähi tähtkujus sündinud mehe armastus on sügav ja tugev. Kui ta kord armastab, siis on see kogu eluks. Ta on väga hea mees, kellest unistab iga naine. Ta teeb kõik, et ta naine end hästi tunneks. Pere on tema jaoks kõige tähtsam. Suurema osa ajast veedab ta oma naise ja lastega. Parim kaaslane tema jaoks on Sõnni või Kaljukitse all sündinud, kes jagab temaga samasugust visiooni elust.