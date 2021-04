Pane tähele! Just see aeg päevast on parim treenimiseks ja kaalu kaotamiseks!

Milline on kõige parem kellaaeg enda liigutamiseks? On see on varahommikune jooks? Sörk lõunaajal? Või õhtune joogatund Zoomi kaudu? Vastab Ten Health & Fitnessi stuudiojuhilt Vinny Lewis-Jamerson.

Lewis- Jamerson tunnistab, et parim aeg treenimiseks on siiski hommik! Miks? "Sest just siis on meie testosterooni tase kuni 30% kõrgem!" Ja kuna testosteroon aitab kaasa lihaste kasvule ja arengule kõvasti kaasa arengule, on oluline oma treening ajastada just hommikusele ajale.

Hommikuse treeningu peaksid kindlasti valima ka kõik need, kes on oma liigutamise eesmärgiks seadnud kaalu langetamise. Põhjus peitub selles, et parima tulemused saad siis, kui teed trenni veel enne kui sööd hommikusööki.

Nimelt on uuringud näidanud, et enne sööki sportides langeb kehakaal oluliselt rohkem kui peale sööki. Põhjus seisneb selles, et esimesel juhul põletab keha toidust saadavate süsivesikute asemel kehas ladestunud rasvasid.

Kui see oli nüüd muidu hilistele ärkajatele halb uudis, siis saab end rõõmustada teadmisega, et kohe hommikul treenides, jäävad õhtud vabaks!