1. Laps ei karda näidata erinevaid emotsioone

Lapse emotsioonidega võib olla keeruline toime tulla, aga see, kui laps julgeb sinu ees väljendada viha, kurbust ja muid emotsioone, on see märk sellest, et tunneb end sinuga turvaliselt. Muretsema peaks siis, kui laps peidab vanemate eest oma tundeid. See viitab, et vanema ja lapse vahelises suhtes on probleem. Ära suru lapse tundeid kunagi maha, pigem julgusta teda rääkima, mida ta tunneb. "Ma näen, et sa oled vihane ja sa ütled, et see on sellepärast, et su õde ei luba sul selle mänguasjaga mängida." See näitab lapsele, et mõistad teda.