1. Kuiv ilm

Külm ja kuiv ilm võib tekitada sügelust üle kogu keha, kaasaarvatud rindadel ja nibudel. Kui ilm on sügeluse põhjuseks, võivad nibud olla marraskil. Hoia duši all käigud lühikesena ja ära kasuta väga kuuma vett, sest see viib kehalt minema kõik kasulikud õlid ja kuivatab nahka veelgi. Kasuta ihupiima ja niisuta oma nahka regulaarselt.