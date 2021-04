VIDEO | laulja Stefan võttis vastu põneva väljakutse

Muusik Stefan Airapetjan on hoolimata kontsertide vähesusest tegus ja töine ning pidevalt liikumises olles on kõrvaklapid tema lahutamatud kaaslased kogu päeva vältel. Uute Huawei FreeBuds 4i kõrvaklappide aku kestab tootespetsifikatsioonide järgi ühe laadimise järel kuni 10 tundi, kuid Stefan oli valmis selle omaduse proovile panema: „See väljakutse kõlas põnevalt, sest ma ei ole kunagi mõelnud sellele, mitu tundi ma päevas kõrvaklappe kannan. Võib-olla päris 10 tundi järjest ei ole kasutanud, aga tundus põnev seda teadlikult katsetada.“

Stefan sai väljakutse kanda kõrvaklappe alates ärkamisest kuni õhtuni, et teha kindlaks, kui kaua peab vastu aku ning kas terve päev kõrvaklappe peas kanda on ka mugav. „Mind üllatas helisummutuse funktsiooni puhul, et see suutis isegi liikuva kaubarongi tekitatud müra blokeerida. Liikluses tuleb muidugi tähelepanelik olla, mistõttu sain testida ka seda, kuidas vajadusel helisummutuse funktsioon asendada teadlikkuse režiimiga,“ kirjeldas Stefan.

Huawei Eesti koolitusjuht Jekaterina Mishina selgitab, et kaasaegsete kõrvaklappide väljatöötamisel on arvestatud kandja mitmesuguste vajadustega: „Eks meil kõigil on vahel soov end ümbritsevast mürast välja lülitada, et nautida oma lemmik muusikat või pidada segamatult kõnesid. Aga kiire elutempo juures on kandjal vaja mugavalt ühest režiimist teise ümber lülituda, et vajadusel suhelda inimestega enda kõrval. Ka liiklusohutuse mõttes on tähtis, et inimene kuuleks ümbritsevaid helisid. Huawei FreeBuds 4i puhul piisabki vaid lihtsast vajutusest kõrvaklappidele, et muuta helisummutuse režiimi.“