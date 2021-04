Kaheksa märki, mis kinnitavad, et sa tarbid liiga palju suhkrut

Mida rohkem magusat sa sööd, seda suurem vajadus sul tekib. Suhkur on sõltuvust tekitav ja sellest sõltuvusest on raske vabaneda. Suhkru söömist vähendades on võimalik vabaneda liigsetest kilodest, tunda end kergemana, olla paremas vormis ja näha noorem välja, sest suhkur tekitab naha enneaegset vananemist.