Eestlannad pihitoolis | Naised suurimatest eneseületustest voodis: poleks kunagi uskunud, et seda teen!

Sõime, jõime veidi veini ja ajasime juttu ning siis oli aeg roosa tellimus karbist välja võtta. Arvasin, et sellest saab asja kõige koomilisem ja kohmetum osa, aga minu üllatuseks oli mees tõeline proff — see, millise kirega ta mind vaatas ja kui sensuaalselt ta seda paela kasutas oli täielikult jalust nõrgaks võttev. Ma unustasin täielikult köie ja selle, mis me teeme! Olin täiesti lummatud oma kaaslasest kes oli omakorda lummatud sellest, et ta saab seda kogeda minuga!

See on miski, mida ma rääkisin ka oma sõbrannadele. Kui teil või teie kallimal on mingi fantaasia, mis ei ole teie jaoks totaalselt vastuvõetamatu, siis proovige- uudishimust. See võib teie suhte viia täiesti uuele tasemele. - Anu, 41