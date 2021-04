Naise lugu: olen paralleelselt kahe mehega seksinud, aga nüüd sain teada, et...

“Peale kohutavat lahkuminekut otsustasin ma eelmisel aastal, et tahan nüüd natukene lõbutseda. Minu eksmees oli väga kontrolliv ja tundsin, et tahan ennast lõdevamaks lasta ja veidi seigelda.

Leidsin kohtinguäpist kaks meest ja mõlemaga hakkas jutt hästi jooksma. Käisin nende mõlemaga ka kohtingul ja kuna need kaks kohtingut läksid väga hästi, mõtlesingi, et ma võin ju mõlemaga veidi aega liini ajada, sest esimese kohtingu pealt ei saa nii suurt valikut teha, et kummaga võiks edasi minna.

Olen nautinud nendega koos olemist ja põnevaks teebki asja see, et kui ühel on üks õhtu kinni, on teine vaba. Mitu kuud olen saanud lõbutseda, aga paar nädalat tagasi juhtus midagi kohutavalt.

Nimelt lebasin ma ühega neist voodis ja arutasime nädalavahetuse plaane, kuni ta ütles, et sõidab sõbraga linnast välja. Paar päeva tagasi oli minu teine sekspartner seda sama öelnud. Mul hakkas peas kohe häirekell tööle ja uurisin nagu nii muuseas, et mis tolle sõbra nimi on. Ja minu kahtlus sai tõeks — selgus, et ta läheb matkama minu teise sekspartneriga, oma ülikooliaegse sõbraga!

Ma tõesti ei tea nüüd, mida edasi teha. Kujutan juba ette, kuidas nad oma väljasõidul viimase aja voodisaavutusi võrdlevad ja kui tuleb välja, et nad mõlemad magavad sama naisega…”

