Grillihooaeg on käes! Ekspert selgitab, mis on kõige levinum viga, mida liha grillimisel tehakse

„Kanalihast grilltoodete puhul tasub meeles pidada, et kanaliha on oma olemuselt väga õrn. Esimene soovitus on enne grillimise algust eemaldada kanaliha küljest nahk. Sellise ettevalmistusega on kanaliha mugavam grillida ja selle rasvasisaldus samuti väiksem,“ selgitab ekspert. Tema sõnul leidub poelettidel palju kanalihast grilltooteid, millel juba nahk eemaldatud on. Seda lihtsam on asuda grillima.

Tõsta liha 1-2 tundi enne grillimist toatemperatuurile seisma

Oluline on, et enne grillima asumist tõuseks liha sisetemperatuur vähemalt 20 C-ni. Võrdluseks, et külmkapis on see tavaliselt ca 7C. Kui liiga külm liha, šašlõkk või vorst grillile panna, küpseb see suure tõenäosusega katki. Seetõttu tasubki parima lõpptulemuse kindlustamiseks võtta kanaliha külmikust juba mõni tund enne grillipeo algust lauale seisma.

Kuivata kanaliha enne grillimise algust

„Üks sagedasemaid vigu, mida grillimisel tehakse, on see, et liha võetakse pakendist ja asetatakse otse grillile. Nii ei tohi,“ õpetab Aare. Kuna pakendis on liha kaetud marinaadiga, tuleks üleliigne marinaad köögipaberiga kuivatada, sest vastasel juhul hakkab liha hauduma ning ei küpse. „Inimesed arvavad, et marinaad annab lihale grillil maitse, aga tegelikult on see maitsestus juba enne olemas ja grillil maitset marinaadist enam ei lisandu,“ selgitab Sild. „Jah, liha valmimise järgselt võib kanalihale marinaadi peale pintseldada, et lõplik viimistlusnüanss anda, aga see ongi vaid i-le punkti panek. Küpsetamisel ei ole marinaadi vaja,“ lisab ta.

Vorsti ei tohi keema ajada