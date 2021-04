Uute suhete leidmiseks pole aeg parim, sest kõige turvalisemalt tuntakse end nende inimeste seltskonnas, keda juba kogemuse baasil usaldatakse.

Hea on see, et nädal läheb tasapisi üha paremaks. Keerulised olukorrad lahenevad nädala teiseks pooleks ära isegi siis, kui nendega eriti ei tegeleta.