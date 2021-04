Viie lapse ema Ille koduõppest ja kvaliteetaja puudumisest abikaasaga: oleme isegi lahkuminemisest rääkinud!

Oi, kuidas mulle ei meeldi see distantsõpe . Esiteks istuvad lapsed koguaeg toas, kuigi õues on juba nii ilus. Varem sai vähemalt kooli ja trenni minna ja tulla ning vahetunnis õues klassikaaslastega mängida. Nüüd on ainult toas passimine ja õgimine ja paksuksminemine.

Kolmandaks ja suurimaks probleemiks on see, et kuna lapsed on koguaeg kodus, siis meil Priiduga on täiesti võimatu oma kahekesi oleku aega leida ja see on tekitanud meil omavahel tohutult pingeid. Oleme isegi juba lahkuminemisest rääkinud. Kui elaksime eraldi, oleks ju palju lihtsam oma aega leida: saaksime lapsi kordamööda hoida ja niimoodi puhata/lõõgastuda. Praegu on küll suhteliselt hullumaja.