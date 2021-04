Naise mure kallimaga suhtlemisel: miks mina pean olema see aktiivsem pool?

Miks mees ise esimesena ei hakka suhtlema ega kirjutama? Kui mina peale pikka temapoolset vaikimist ise talle kirjutan ja otse küsin, et kas ta on mu unustanud, siis ta vastab, et ei ta pole mind unustanud, vaid armastavat mind endiselt, kuid ei saavat koroona tõttu kohtuda jne. Ise vaikib, kui mina ei kirjuta ise. Kasvõi kuude kaupa temast pole midagi kuulda.