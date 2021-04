Kevadine suurpuhastus: kodu korda kahe tunniga! See täpne koristusplaan teeb kiire koristamise võimalikuks

00:10 Nüüd liigu köögis olevate pealmiste pindadeni. Sinna kogunenud tolm ja puru pühi maha kuiva mikrofiiberlapiga. Köögi suurimaks vaenlaseks on mõistagi rasv, mida leiab palju pliidi ümbrusest ja seintelt. Rasvapritsmete eemaldamiseks on vaja head rasvalagundajat, milleks sobib hästi näiteks nõudepesuvahend. Kangemat kodukeemiat kasuta tõepoolest vaid pindadel, mis on tavapärasest raskem puhtaks saada — muudel pindadel eelista keskkonnasõbralikku ning törtsu võrra lahjemat vahendit, mis on hea loodusele, sulle ja pereliikmetele.



00:20 Külmkapile võiks tähelepanu pöörata igapäevaselt, siis ei pea kevadkoristuse ajal sellele liiga palju aega kulutama. Poest tulles ja enne toiduasjade külmkappi panemist võta minut ja pühi sinna kogunenud puru ja mustus, nii on külmkapp kogu aeg puhas. Kui sa nii tubli pole olnud, tõsta riiulid külmkapist välja, pühi sinna kogunenud sibulakoored ja muu puru ning pese kraani all puhtaks ka külmkapi riiulid. Riiulite kuivatamisele pole aega vaja raisata, jäta need hetkeks rätiku peale nõrguma ning pane külmkappi tagasi, seal kuivavad need ise kiiresti ära.