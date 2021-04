Sünnitraumaga Jete Lisee ema: minu lootus on, et Jete hakkab peagi kõndima, rääkima ja saab tulevikus elada täisväärtuslikku elu

Lisaks tserebraalparalüüsi diagnoosile selgus, et Jete Lisee südames on ka kaks pisikest auku ehk kaasasündinud südemerike. Arstid kuulutasid pisikese Jete lamavaks lapseks. Kuid südikas ema Kertu ei ole diagnoosiga leppinud ega ootama jäänud. Ema on teinud kõik selleks, et tütre arengut toetada, et laps saaks tulevikus elada täisväärtuslikku elu ning juba täna saab öelda, et ema raske töö on kandud vilja.

Rõõmustavad edasiminekud ja füsioteraapia hindamatu abi

„Tema söömine on teinud suure edasimineku, ta sööb tahket toitu. Paranenud on ka silmavaade, käeline tegevus ja peahoid,” loetleb ema Kertu ja lisab, et uuel kuul tahetakse alustada Tallinnas tegevteraapias ja loovteraapias käimist ning jätkatakse ka füsioteraapiaga Pärnus. „Jetel on väga hea usaldusväärne suhe enda füsioterapeudiga, kes on kogu meie perele alati nõu ja jõuga toeks.”

Hetke üks suurimaid eesmärke on tüdruku kaelalihaste tugevamaks saamine ja peahoiu parandamine. Need kaks eesmärki on väga vajalikud, et Jete Lisee saaks hakata iseseisvalt istuma, seisma, kõndima. „Peakontroll on lühikese ajaga teinud meeletu hüppe, mistõttu saab ta paljusid asju kergemini teha ja soov enda ümber toimuvat jälgida on suur,” rõõmustab ema. Kertu räägib ka väiksemast, aga vajalikust eesmärgist:„Oleme võtnud kindlaks sihiks püreestatud toidult täielikult üle minna tahkele toidule.”

Koroona tõttu jäi ära oluline konsultatsioon

Ka kevadet oodati Jete Lisee peres pikisilmi, sest just siis pidi tüdruk saama Saksa neurokirurgide konsultatsioonile. Tänaseks pole neurokirurgid kahjuks koroona tõttu saanud Eestit külastata. „Viimased kaks kuud teeb meiega tööd Saksa füsioterapeut, kellega toimuvad tunnid Zoomi vahendusel mitu korda nädalas,” on ema siiski õnnelik.

„Oleme saanud erinevaid nippe, kuidas meelitada Jetet tahke toiduga harjuma, erinevaid harjutusi, mis on aidanud parandada silmavaadet, muutnud kaelalihaseid tugevamaks ja parandanud käelist tegevust.”