Pihtimus | Tööpäev on lõppenud, aga ma ei taha juba pikemat aega peale tööd koju minna...

Tööpäev on lõppenud, aga ma ei taha juba pikemat aega peale tööd koju minna. Seal algab teine tööpäev mehe vingumise, karjumise ja mõnitamise saatel. Varem, kui ta veel tööl käis, siis polnud olukord nii hull. Mina olen küll noor pensionär, aga ma ei suudaks 24 tundi ööpäevas seda välja kannatada. Parem käin tööl edasi. Ega mul mingit süüd ei ole. Olen tubli perenaine alati olnud ja kõigiga hakkama saanud.

Mõistetamatu on, miks nüüd, kui oleme koos elanud 45 aastat, on ta nagu ära pööranud. Õel, hoolimatu, lohakas ja ropu suuvärgiga. Rahu ei ole päeval ega öösel. Telekas mängib kõvasti 24/7. Miks on muutunud 70-le lähenev mees talumatuks?