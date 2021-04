Oska ennetada! Just nendel põhjustel tekkinud kortsudel ei ole vanusega mingit pistmist

Sa tarbid liialt süsivesikuid

Kas teadsid, et kommidel, kookidel ja pastadel on kõigil otsene mõju ka sinu nahale ja selle vananemisele? Suhkur hävitab nahka pingul hoidvat elastiini ja kollageeni. Kui lülitad oma menüüst välja suhkru ja süsivesikud, paraneb sinu naha tekstuur, toon ja sära.

Vähene uni

Kui sul on kiire elustiil ja kirev seltsielu, mille tulemusel sa just väga sageli oma iluund täis magada ei jõua, siis paistab see mõne aja pärast välja ka sinu näolt.

Unepuudus suurendab stressihormoon kortisooli tõusu, mis omakorda kiirendab vananemisprotsesse.

Su kreemi ei sisalda UV kaitset

Enneaegsele vananemisele ja kortsude tekkele kaasa päike. Uuringutest on selgunud, et ligi 90% kõigist naha enneaegse vananemise märkidest on põhjustatud UV-kiirgusega.

Seega, veendu, et sinu kevad- suvisel ajal kasutuses oleval kreemil on kindlasti lisatud ka UV kaitse. See on väikseim ent üks olulisemaid asju, mida oma nooruse säilitamiseks teha saad!

Suitsetamine

vähe sellest, et suitsetamine on sinu tervisele kahjulik, seab see ohtu ka sinu nooruse! Lisaks sellele, et huulte prunti ajamine suitsemise ajal, tekitab suu ümbrusele jäädavad jäljed, kiirendab nikotiin oluliselt vananemist.

Miks? Nikotiin soodustab naha veresoonte ahenemist. See omakorda vähendab verevarustust nahas ning nahk ei saa piisavalt hapnikku ja toitaineid, et niisutatud ja toidetud püsida. Tulemuseks on elutu ja kuiv nahk.