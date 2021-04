Väärt nõuanded! Kuus nippi, kuidas saad raha säästa ja midagi päriselt kõrvale panna

1. Ei krediitkaardile

Kui sa pole siiani suutnud säästa ja muudkui viipad krediitkaardiga, on aeg sellest loobuda ja kasutada pangakaarti, kus on peal sinu enda raha ja saad kulutada vaid nii palju, kui parasjagu kontol on.

2. Loo eelarve

Säästmisel on esmatähtis see, et sul oleks paigas kindel eelarve. Löö oma kulutused kokku ja vaata, millele sul enim raha kulub? See lööb pildi klaariks ja aitab kulusid kokku tõmmata, kui näed, et priiskad toidupoes või kulutad mõttetult raha asjadele, mida sul isegi vaja pole. Vaata üle ka oma lepingud ja räägi teleteenuste pakkujatega ehk annaks ka igakuiste telefoni- ja internetikuludega ka mängida?

3. Vaata oma asjad üle

Kevad on ideaalne aeg suurpuhastuseks. Kindlasti ilmub kapinurkadest välja asju, mis on sinu jaoks kasutud, aga võivad kedagi teist rõõmustada. Saada need asjad ringlusesse, taaskasutus on loodusele ja ka sinu rahakotile igati hea.

4. Vältimatud kulutused

Jätkame taaskasutusteemal! Kui sul on vaja midagi uut osta, surfa enne kallist e-poest tellimuse tegemist ringi teise ringi poodides või taaskasutusgruppides. Kui taaskasutuspoed tulemust ei too, on olemas internetileheküljed, kuhu saad sisestada toote nimetuse ja koodi ning see näitab, kus on antud ese hetkel parima hinnaga müügis.

5. Harjumused

Võib-olla kontrollid enne kodust lahkumist, kas sul jäi mõni tuli põlema ja proovid dušid lühikesena hoida? Igal juhul peaksid säästa soovides oma tarbimisharjumused üle vaatama. Kui ikka viskad külmkapist palju toitu ära, sest need on säilivusaja ületanud, peaksid koostama iganädalase menüü ja ostma vaid kindlaid asju, et raiskamist vältida.

6. Kindlusta end

Autod, loomad, tehnikavidinad ja muu säärane — igasuguseid asju võib juhtuda ja selleks, et vältida ootamatuid ja suuri kulutusi, kindlusta need asjad ära.