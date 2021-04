Soovitused väikeste rindadega naistele: ükski normaalne mees ei vali naist rindade suuruse järgi

"Esiteks — mõtle nii, et väikeste rindadega on sul endal kergem elada. Selg ei valuta (suurerinnalistel kipub see tihti probleemiks olema), poes leidub igasugust ilusat pesu, mis väikesetissilistele mõeldud (põhiline meie kaubanduses ongi A-korv, suuremad on inetud ja valik on kesisem). Sa saad kanda igasuguseid pluuse, mis suurerinnaliste seljas annaksid kiles-viineri efekti, sa võid olla ilma rinnahoidjata, ilma, et tekiks inetu lödiseva-tissi efekt, väikesed rinnad üldjuhul ka ei veni ja ei näe viie aasta pärast välja nagu sokkides kivi, kahjuks suurerinnalistel kipuvad tissid üsna kergelt vormist ära minema.

Teiseks — usu mind, kui mees sinusse armub, siis armub ta tõesti sinusse, mitte sinu rinnahoidja numbrisse. Ükski normaalne mees ei vali naist tissisuuruse ja tagumiku kuju järgi, ikka iseloom ja seksapiilsus on see, mis loevad. Ka kõige inetumad naised on õnnelikus abielus ja ka väga näotud mehed on enda kõrvale leidnud armastava naise, nii et ma ei usu, et sinu jaoks armastuse leidmine probleem peaks olema.

Aga sa pead kasvatama enesekindlust! Sa võib-olla ei usu, aga kui sa oled kompleksides ja pead end inetuks, siis ei pane sind ka teised tähele. Alles siis, kui sina ise pead end ilusaks, märkavad sinu ilu ka ümberolevad inimesed. Olen selle omal nahal läbi teinud — olin vahepeal arvamusel, et olen maailma koledaim naine ja käisin tänaval ringi pilk maas, ei julgenud kellegagi suhelda ja aina põdesin oma välimuse pärast, isegi seltskonnas tegin iseenda kohta koledaid ja iroonilisi märkusi.

Ja tõesti — sel ajal olin ma üksik ja keegi ei tahtnud minuga suhelda. Kui ma aga olin läbi teinud pika “eneseparanduskuuri” ja ütlesin endale, et lõppude lõpuks olen ma ilus ja muutusin julgemaks, rõõmsameelsemaks ning seltsivamaks, siis oh üllatust, kuuga sigines mu ümber rohkem sõpru kui varem kolme aastaga ja ega armastuski tulemata jäänud. Ja olgu veel nii palju öeldud, et armastus on ülimalt kena, seksikas, stiilne ja noor, nii et ei pea arvama, et mitte-nii-ilusad naised vaid inetute meestega kokku saavad."