"Õudus kuubis. Ma polnud kolm päeva silma kinni saanud, ma olin pidu pannud..."

Olin nende kolme päeva jooksul täiega paugutanud sellepärast, et kogu see asi polnud enam mulle eakohane, ja sellepärast, et mul oli pidevalt tunne, et minagi jätan oma poissmehepõlvega hüvasti… (liiga paks oma vana kalipso jaoks) (liiga kobakas oma vana laua jaoks) (liiga roostes nende suurte lainete jaoks) (liiga kange nende väikeste maandumiste jaoks) (liiga noor, et surra) (liiga vana, et bikiinimissi mimme vaadata) (liiga läbi, et jooki kanda) (liiga joogine, et eemale hoida) (liiga paks, et chippendale’i teha) (liiga köömes, et pruudi isale kripeldama jääda) (liiga aeglane, et pelota’s skoorida) (liiga tongis, et üldse kedagi skoorida) (liiga väsinud, et pauku lahti saada) (liiga õnnetu elukas, et selle üle naerda) (liiga mõttetu) (liiga, igas mõttes) (liiga mõttetu igas mõttes) jah, mul oli pidevalt tunne, et selle pihkuri viimane tund oli käes. Et ma olin nüüd vana.