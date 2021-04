Ükski suhe ei pea ilma usalduseta vastu — kas ja kuidas saab seda taastada?

Selleks, et murtud süda paraneks, läheb palju aega. Kui soovite mõlemad oma suhte kallal siiski tööd teha, on vaja kannatlik olla. Kindlasti tuleb teil sel teel ette palju viha, kurbust, uskumatust ja ebakindluseid. Astuge üks samm korraga ja rääkige nii läbipaistvalt ja ausalt kui vähegi võimalik.

Kui kumbki teist pettis, siis pole vaja kogu aeg seda intsidenti meelde tuletada ja nina alla hõõruda. See tirib haavad lahti ja jäätegi ühe koha peale pidama, kuigi vaja on ju edasi liikuda. Kui soovid suhet parandada, siis pead selle juhtumiga rahu tegema. Õppige oma vigadest ja jätkake.

Kui sina petsid oma kaaslast, on see väga tähtis: ära valeta! Ütle seda, mida mõtled ja kui oled midagi lubanud, siis vaata, et need lubadused täidetud saaksid. Ära anna rohkem põhjuseid, miks sind ei peaks usaldama. Ole konkreetne, usaldusväärne ja aus!