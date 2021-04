Püsisuhtes olev naine: üksinda olemine ja ringitõmbamine on pigem peen eneseotsingu faas

"Väidetavalt on Eestis pead tõstmas uus suhtetrend — naised eelistavad püsisuhte asemel olla üksinda ja semmivad siis samal ajal ühe või mitme mehega, kellega minu hinnangul kõigiga mängitakse.

Julgen väita, et need naised on pigem vähemuses ja enamasti eelistatakse ikkagi koos elada oma elu armastusega. Olen ise püsisuhtes olnud viimased üheksa aastat oma elust ja ma tõesti ei kujuta ette, et tahaks seda vahetada millegi nii veidra vastu nagu mitme mehega korraga sahmimisele ja muidu üksinda olemisele. Loomulikult on igas suhtes raskeid aegu, ka meie oleme mõelnud, kas ja miks ning kuidas edasi ja oleme paar korda käinud isegi suhtenõustaja juures, aga suhe nõuabki ju tööd."