Prooviabielu-Liisa kolmest katkenud rasedusest: valud on samad nagu sünnitusel, ainult et last ei sünni

Kuigi Liisa on kolm väikest last, on tal selja taga ka mitu kurba kogemust emaks saamise teekonnal. Liisal katkes rasedus kolmel korral ja viimane oli eriti ränk – see juhtus kodus 12. rasedusnädalal.

"Jube kogemus. Valud on samad nagu sünnitusel, ainult et last ei sünni," ütleb naine ja lisab, et peamine, et ei peaks rohkem midagi sellist läbi elama.