New Yorgi linnavalitsus soovitab inimestel läbi augu seksida

Möödas on pöörane aasta, mis on muutnud seksuaalset käitumist rohkem, kui me arvata oskame. Usutavasti ei ole siiski inimeste kodud täis auklikke vineerseinu, et kallimaga turvaline nahistada oleks. On tekkinud uus virtuaalmaailmas elamise vaevus nimega küberhaigus. Veedame oma päevi ekraanide ees skrollides. Silmade ees pilt liigub, ent keha seisab paigal ja ajus tekib konflikt. Selle tulemuseks on stress, väsimus ja emotsionaalne tühjus. Aeg on sellest ebareaalsest elukorraldusest välja astuda.

Tulemas on kuum suvi täis seksi

Suudlemine Tinderi sõbraga on olnud seni rangelt mittesoovitatav. Psühholoogide hinnangul kannatavad inimesed puudutuste põua ja nahatunde nälja käes. Need, kes on vallalised, on pidanud kaaluma, kas iha on väärt tervisega riskimist? Paaridel ei ole olukord parem olnud. Koduõppel olevad lapsed, lapsehoidjate puudus, Zoomi kõned, sotsiaalse võrgustiku puudumine tumendavad kireleeke.

Näo puudutustest saab uus eelmäng. Lohakas Prantsuse suudlus on veel mõnda aega erutavalt ohtlik ja riskantne. Kuni 2-meetrise distantsi nõude kehtimiseni tuleb end veel tagasi hoida. New Yorgi linnavalitsuse juhtkirjas soovitati kasutada alternatiivina sekslelusid. Paljude jaoks on sekslelu olnud ainus viis emakese looduse vajaduste rahuldamiseks. Ent lelud pakuvad suurepärast vaheldust ka paaridele. Pahatihti tunneb üks pooltest ebamugavust lelude magamistuppa toomise pärast. Ent tuleb meeles pidada, et suhtes on kaks inimest ja stressitaluvused on väga erinevad. Kallimal võib vaheldust väga vaja minna.