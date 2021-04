"Mulle on jäänud mulje, et väikeste laste emasid sageli tööle tagasi enam eriti ei oodatagi."

Eile rääkisin Võru naisega, kelle laps saab peatselt poolteist ja riigi heldelt makstav vanematoetus on lõppemas. Ent füüsilist ega vaimset valmisolekut tagasi tööle minna tal ei ole. Kuigi sellest avalikult ei räägita, on mulle jäänud mulje, et väikeste laste emasid paraku sageli tagasi enam eriti ei oodatagi. „Piim on ju pähe hakanud.” Ja … omavahel öeldes — tegelikult ongi! Heas mõttes muidugi!

Emana on järsku kogu elu — eesmärgid, ajakasutus, väärtused, suhete kvaliteet, emotsioonid ja probleemid — justkui uuesti kalibreeritud. See, mis enne pakkus rõõmu, ei ole võrreldavgi hambutu naeratuse tekitatud õnnetundega. See, mis enne tundus väsimus, ei ole võrreldavgi kurnatusega, mis nüüd on igasse rakku imbunud kuude kaupa katkendlikest öödest. Seda, mida enne tajusid probleemina, ei anna võrreldagi olukorraga, kui lapse kuus hammast korraga tulema hakkasid.

Kui varem võis minna tund siia ja kolm sinna kohvikus, jalutades, kas või ekraani skrollides, siis nüüd on igasugune „oma aeg” kulla hinnaga. Seda tuleb kasutada kohe ja parimal võimalikul moel: kas tegeleda mõne projektiga, midagi õppida, magada, teha mõned venitused või kas või koristada nii, et kaks kätt on korraga vabad.

Töine panus ja saavutused ametis, mis emotsionaalselt leigeks jätavad, ei paista uues valguses enam üldse ahvatlevad. Palk, mille pead lapsehoidjale maksma, et saaksid oma lapsest eemal umbses kontoris dokumente täita, tundub lausa jabur vahetuskaup.

Millisest tööst unistab ema?