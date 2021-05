Aastaid varahommikul ärganud raadiohääl Lauri Hermann: palju keerulisem oli ennast kella kümneks tööle vedada!

Raadiohääl Lauri Hermann on töötanud raadios 26 aastat ja paljudele kuulajatele on ta tuntud oma eriti reipa ja rõõmsatujulise hommikuse häälega. Hermann tõdeb, et iga päev ühel konkreetsel ajal ärgata on tervisele väga hea – vähemalt temale on see mõjunud väga hästi. “Mäletan, et palju keerulisem oli ennast kella kümneks tööle vedada,” nendib ta, aga lisab, et oleneb ka sellest, miks sa vara ärkad ja mis sind ees ootab.