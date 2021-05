INSPIRATSIOON kevad-suveks 2021 | Need on kõige trendikamad aksessuaarid, mida sel hooajal vajad

Peikalt laenatud jakk

Lohvakad riided on moes! Kui õues on jahe (ja meil ju enamasti suviti on), siis laena oma peikalt jakk ja viska endale peale, sest just lohvakas, oversized ja tugevdatud õlajoonega meestepintsak on selle hooaja trendikaim ülerõivas.

Must näomask

Kuna pandeemia pole kusagile kadunud, siis mask on ka sel kevad- suvel trendikaim aksessuaari. Kui soovid kirurgilisele näomaskile vaheldust, muretse endale ilus (aga kaitsev!) must näomask, mis sobib lausa valatult kõikide riideesemetega.

Sallid pähe!

50ndate ja 60ndate mood on tagasi ning nüüd võib pariisitaride lemmikuid peasalle kohata üle maailma. Boonusena kaitseb pähe seotud sall juukseid liigse päikesevalguse eest ja annab üldisele välimusele šiki lihvi.

Pastelliplahvatus...

Juba eelmisel aastal meie riidekappidesse hiilinud sorbeti toonid on tagasi ka sel hooajal. Helelilla- kollane, roosa, lilla ja sinine- kõik need on kindla peale minek. Boonusena on neid õrnu toone omavahel väga kerge kombineerida, sest kõik sobivad omavahel hästi kokku ja annavad omanäolise lõpptulemuse.

Kollane kotike

Kollane kõikides oma erinevates nüanssides on selle kevade suur soosik - sinepikollast erksa neoonini. Kollane kotike paneb sinu kevadisele outfitile stiilse punkti!

Valged ülepõlve saapad

Nüüd on aeg kõik tumedad saapad ära pakkida, sest kevadhooaeg soosib sinu jalatsiriiulil vaid üht konkreetset paari ja tooni saapaid- tegemist on valgete, üle põlve pilgupüüdjatega, mis muudavad ka kõige igavama rõivakomplekti hoobilt šikiks.

Midagi sinist...

taevasinised aksessuaarid on samuti alanud hooaja trend. Iga sinine mütsike, kotike või kingapaar saadab tänavapildis signaali, et tegemist on väga trenditeadliku naisega!

Narmastega kotikesed

Narmad tulevad ja lähevad- sel kevad- suvel on nad aga tagasi ja mood soosib neid eriti kottidel. Seega, kui uut käetkotti soetama lähed, tea, et trendikaim valik on narmastega kott.

allikas: hetrendspotter.net