"Muidugi võid aastaid kaldal merele mineku ilma oodata ja ja mängida, et oled Hachikō. Kuid see on tänamatu töö, ja öelgem otse, et ka keeruline. Ja tüütab kiiresti ära," kirjutab Nika Nabokova raamatus "Voodis sinu mehega."