"Peaaegu kümne abieluaasta jooksul ei ole me seda kunagi arutanud."

„Gretchen saatis mulle kirja, et tuleksin nädalalõpul kleidiproovi.” „Jah, muidugi. Nii ta ütles.” „Palun vabandust, et sinust on minu sekretär tehtud, aga Gretchen palus, et annaksin sulle teada sobiva aja.” „Muidugi. Mul on pastakas ja paber valmis, et teated kirja panna.” Jean kuulis Howardi häälest, et mees naeratab. „Ütleme kell 11 laupäeva hommikul?” „Väga hea.” „Ja … Howard?” „Jah.” „Ma kardan, et olen teinud midagi mõtlematut.” „Või nii?” Howardi hääl kõlas korraga tõsiselt. „Kas sa ütled mulle, mida nimelt?” „Ma tahan olla täiesti aus.” „Räägi.” „Ma ostsin Margaretile küüliku. Ta ütles, et tahab hirmsasti lemmiklooma, ma läksin poest mööda ja ostsingi impulsiivselt ühe ära. Alles siis, kui ma mõtlema hakkasin, taipasin, et see võib olla kohutav pealesundimine.”