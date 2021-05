"Mulle meeldis mõelda, et ta ei suutnud mulle otsa vaadata, aga arvatavasti oli ta liiga purjus, et lülitit leida."

Te ei tunne mind, aga mu nägu te olete näinud. Esimestel piltidel tagusid nad meie näojooned pikslitega lömmi, alla pihani välja; isegi meie juuksed olid avalikustamiseks liiga äratuntavad. Aga lugu ja selle vardjad väsisid, ja interneti rõskemates nurkades muutus meie leidmine hõlpsaks. Lemmikuks kujunenud foto oli tehtud Moor Woods Roadi maja ees, ühel septembriõhtul hilja. Me valgusime majast välja ja võtsime ritta, kõik kuus pikkuse järjekorras ja Noah Ethani süles, kui isa pildi kompositsiooni paika sättis. Väikesed valged vaimud päikesevalgusest tingitud šoki käes vingerdamas. Maja säras meie taga päeva viimases valguses, varjud levimas akendelt ja ukselt. Me seisime vaikselt ja vaatasime kaamerasse. See oleks pidanud olema täiuslik. Aga just enne seda, kui isa nupule vajutas, pigistas Evie mu kätt ja pööras näo üles minu poole; fotol hakkab ta just midagi ütlema ja minu näole hakkab kerkima naeratus. Ma ei mäleta, mida ta ütles, aga olen päris kindel, et saime selle eest karistada, hiljem.

Mõnikord, oma peas, käin ma meie väikeses toas. Selles on kaks kitsast voodit, surutud toa nurkadesse, teineteisest nii kaugele kui võimalik. Minu voodi ja Evie voodi. Nende vahel ripub paljas lambipirn, rapub koridoris kostvate sammude peale. Tavaliselt on see kustutatud, aga mõnikord, kui isa nii otsustab, põleb järjest päevade kaupa. Tahtes kontrollida aja kulgu, on ta akna ette kinnitanud lahtilammutatud pappkarbi, aga hämar pruun valgus immitseb läbi ja annab meile meie päevad ja ööd. Papi taga oli kunagi aed ja selle taga raba. On muutunud raskemaks uskuda, et need paigad, nende metsikuse ja ilmaga, võiksid endiselt olemas olla. Turbapruuni valguskuma käes on voodite vahel näha kahemeetrist Territooriumi, meie Evie’ga tunneme seda paremini kui keegi teine. Me oleme palju kuid arutanud selle üle, kuidas liikuda minu voodist tema omasse: me teame, kuidas hiilida mööda Veerevate Kilekottide mäest, pungil täis asju, mida me ei mäleta; me teame, et mustaks tõmbunud ja tarretunud, kuivama kippuvate Kausisoode ületamiseks peaks kasutama plastkahvlit; me oleme arutanud parimate viiside üle, kuidas kõige hullemat mustust vältides läbi Kiletippude pääseda: kas minna ülevalt ja riskida ilmastikuga või tungida läbi mädaneva materjali tunnelite ja kohtuda sellega, mis iganes seal all võib oodata.