Foto: Shutterstock

Naisteka uues rubriigis “Mida arvab mees” uurime Eesti meestelt nende arvamusi kirgikütvatel teemadel. Seekord on teemaks suhtepaus — miski, millele paljud paarikesed just pandeemia ajal mõtlema on hakanud. On see võimalus kõrvalehüppeks, tähendab see hoopis lahkuminekut või ongi tegu pigem väikese pausiga ja mõtete puhkamisega?